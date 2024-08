Glasfaserarbeiten in Hückeswagen Baustelle an Kolls Ecke – kein Platz für Kinderwagen und Rollstühle

Wirklich breit ist der Bereich an der Kolls Ecke im Bereich der Kreuzung von Bach- und Friedrichstraße nicht wirklich: Das alte Haus ragt bis an den Bürgersteig, daneben ist schon die Abbiegespur der Heidenstraße. Doch immerhin ist der Fußweg so breit, dass dort auch Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Kinderwagen herfahren bzw. hergehen können. Normalerweise. Denn seit Ende voriger Woche ist dort eine Baustelle eingerichtet. Die Absperrung ist so aufgestellt, dass an der Hausecke zwar noch ein Fußgänger durchpasst, keinesfalls aber Kinderwagen oder Rollstühle. Die müssten die Fahrbahn der Bachstraße nutzen.