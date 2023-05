Verkehrsbehinderung in Hückeswagen Baustelle am Friedhof soll bald beendet sein

Hückeswagen · Zurzeit ist es für Autofahrer schwierig, an den Friedhof Am Kamp zu kommen. Eine Zufahrt ist nur über den Friedhofsweg möglich die Zufahrt Am Kamp ist gesperrt. Denn diese wird aktuell saniert. Vorgesehen ist, das Kleinpflaster in der Fahrbahn, das an verschiedenen Stellen in der Altstadt zu finden ist, in der Fahrbahn gegen Asphalt auszutauschen.

26.05.2023, 13:00 Uhr

Ende kommender Woche könnten die Sanierungsarbeiten an der Straße Am Kamp, die zum Friedhof führt, beendet sein. Foto: Stephan Büllesbach

Haben die Pflastersteine doch gerade im Einmündungsbereich den Verkehrslasten nicht standgehalten, so dass sich regelmäßig Stolperkanten bildeten. Die Rand- bzw. Gehwegbereiche werden dagegen wieder mit Natursteinkleinpflaster wiederhergestellt. Das beauftragte Bauunternehmen hatte aufgrund von Verzögerungen auf einer anderen Baustelle mit den Arbeiten am Friedhof eine Woche später als geplant begonnen. Eigentlich hätte sie schon diese Woche fertig sein können. Waldemar Kneib vom Bauamt geht nun davon aus, „dass die Maßnahme spätestens bis Ende nächster Woche beendet sein wird“.

(büba)