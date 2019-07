Ein-Euro-Verein Hückeswagen : Bauhof stellt das Trimmgerät auf

Ein solches Trimmgerät der Firma Playfit hat der Ein-Euro-Verein bestellt, das der Bauhof nun an der Vorsperre installiert. Foto: Playfit. Foto: Playfit

Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ investiert an der Wupper-Vorsperre.

Im Februar/März 2018 hatten die Mitglieder des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ mehrheitlich für ein Projekt gestimmt, dessen Realisierung nun unmittelbar bevorsteht. „Ein hochwertiges Trimmgerät wird in Kürze für Sportler an der Wupper-Vorsperre nutzbar sein“, teilt Beiratsmitglied Norbert Bangert mit. Wie die Stadt in einer E-Mail an den Verein mitgeteilt habe, haben dieser Tage die notwendigen Erdarbeiten für die Installation des Gerätes begonnen. Wenn sich keine weitere Terminverschiebung ergibt, sei das Trimmgerät „am Dienstag bzw. Mittwoch fertig und trimmbereit aufgebaut“, heißt es in der Nachricht.

„Der Verein hat diese mit großer Erleichterung aufgenommen“, berichtet Bangert. Gestalteten sich doch die Koordinierung des Projektes im Nachgang der Abstimmung komplizierter und langwieriger, als gedacht. Schließlich wurde in Abstimmung mit der Stadt ein Standort gefunden, der sich nahe der Einmündung des Wegs von Hummeltenberg zur Vorsperre befindet. Ein Jogger muss also zirka 650 Meter vom Damm der Vorsperre am östlichen Ufer entlanglaufen, bis das Gerät auf der rechten Seite in sein Blickfeld gerät. Der Untergrund wird mit einem Fallschutz in Form von Hackschnitzeln und Rindenmulch ausgestattet, um so möglichen Verletzungen vorzubeugen.

Das Fitnessgerät, an dem auf der einen Seite Klimmzüge und auf der anderen Liegestützen gemacht werden können, ist aus wetterfestem Edelstahlund kann von jedem genutzt werden. „Der Verein hat sich bewusst für ein starres Gerät entschieden, um möglichen Vandalismus-Schäden vorzubeugen. Ein Gerät mit beweglichen Teilen wäre vielleicht ein Ziel von Vandalen geworden. So wurden etwa in den vergangenen Jahren immer wieder Informationstafeln des Hegerings über die heimische Flora und Fauna an der Vorsperre von Unbekannten mutwillig zerstört.