Bauhof Hückeswagen : Gehölzarbeiten statt Winterdienst

Mitarbeiter des Bauhofs nutzen den milden Winter für Gehölzarbeiten. Am Dienstagmorgen war ein Trupp an der Einmündung des Kastanienwegs in den Schmalbeinsweg beschäftigt. Hier sind Sven Sixt und Nico Dreiner dabei, die abgeschnittenen Äste zu schreddern. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Bauhof nutzt den bislang sehr milden Winter mit kaum Schnee und nur wenig Glätte dazu, auf städtischen Flächen Sträucher zu schneiden und Gefahrbäume zu fällen. Die Streufahrzeuge mussten bislang kaum ausrücken.

Der Lärm am Mittwochmorgen um kurz nach 9 Uhr ist ohrenbetäubend. Gut, dass die meisten Anwohner von Kastanienweg, Schmalbeinsweg und Birkenweg schon zur Arbeit oder in der Schule sind. Es ist weniger die Motorsäge, mit der Maik Krautwald vom Bauhof Äste von den Bäumen im Einmündungsbereich des Kastanienwegs abtrennt. Hauptlärmquelle ist der Häcksler, der über eine Welle mit dem Traktor verbunden ist. Andreas Wohlert, Sven Sixt und Nico Dreiner arbeiten gewissermaßen im Akkord und stopfen einen Ast nach dem anderen in das Mahlwerk, das das Holz in kleinste Schnitzel zerkleinert und anschließend auf die Grünfläche rings um das Regenrückhaltebecken pustet.

Eigentlich sollten die Mitarbeiter des Bauhofs schon seit Wochen im winterlichen Dauerstress sein, doch Schnee und Eis haben sich – bis auf wenige Ausnahmen (s. Info-Kasten) – bislang kaum gezeigt. Was deutlich weniger Überstunden zur Folge hat. „Wir haben jetzt Zeit für andere Sachen“, berichtet Bauhof-Leiter Magnus Bernhardt im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar sind die Mitarbeiter aktuell auch etwa mit Pflasterarbeiten, dem Ausbaggern von Gräben und dem Abziehen und Wiederherstellen von Banketten beschäftigt, die Hauptarbeit in diesem milden Winter aber ist die Gehölzpflege. Das ist etwa das Freischneiden von Sichtachsen, was am Dienstag auch am Kastanienweg passiert. „Wir schneiden das Sichtfeld frei, damit die Autofahrer besser in den Schmalbeinsweg gucken können“, erläutert Andreas Wohlert. Auch das sogenannte Lichtraumprofil muss freigeschnitten werden – Äste dürfen wegen der Lkw nicht tiefer als 4,50 Meter über der Fahrbahn in selbige ragen, und über Rad- und Gehwegen müssen 2,50 Meter „Luft“ sein.

Info Bislang erst 100 Tonnen Streusalz verbraucht Winterdienst Im so genannten Winter 2019/20 musste der Bauhof bislang gerade einmal fünf Einsätze fahren, berichtet dessen Leiter Magnus Bernhardt. Davon waren drei Kontrollfahrten, zwei Mal wurde vorsorglich gestreut, weil Frost angesagt war. Streusalz Bislang sind seit November gerade einmal 100 Tonnen Salz verbraucht worden – rücken die Streufahrzeuge morgens aus, werden pro Tour für beide Städte etwa 90 Tonnen Salz geladen. Das Lager des Bauhofs fasst 950 Tonnen.

Zudem werden Totholz aus dem Bäumen entfernt, das den Baumkontrolleuren aufgefallen ist. Davon gibt’s nach den zurückliegenden zwei heißen und trockenen Sommern derzeit reichlich. „Immerhin hat uns der Sturm zu Wochenbeginn nicht so schlimm getroffen“, berichtet Bernhardt. Lediglich auf dem Radweg zwischen Mühlenweg und Vorsperre und Kleineichen und Wupperaue waren fünf Bäume umgekippt, die die Mitarbeiter des Bauhofs entfernten. Sicherheitshalber blieb der Radweg bis Dienstagmittag gesperrt.

Bauhof-Mitarbeiter Maik Krautwald kümmert sich am Kastanienweg um dem Baumschnitt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Auch wenn zwischen Oktober und Februar Bäume gefällt und Sträucher beschnitten werden dürfen, bekommt der Bauhof-Leiter doch immer wieder Anrufe von Hückeswagenern und Wipperfürthern. „Die einen sind froh, dass was gemacht wird“, sagt er. „Anderen beschweren sich dagegen.“ Er würde dann sachlich erläutern, warum das Grün beschnitten werde. In der Regel hätten die Anrufer dann Verständnis. „Wir machen aber ohnehin keine radikalen Rückschnitte“, versichert er. Böschungen zum Beispiel würden nur ausgedünnt: In einem Jahr wird eine Hälfte beschnitten, die im Jahr darauf wieder erblüht. Dann kommt die andere Hälfte an die Reihe.