Dürre auch in Hückeswagen : Trockene Bäume müssen gewässert werden

Dürre auch in Hückeswagen

Hückeswagen Die Mitarbeiter des Bauhofs sind derzeit täglich unterwegs, um die städtischen Bäume zu wässern. „Vor allem die Jungbäume“, sagt Bauhof-Leiter Magnus Bernhardt.

Wäre es nicht so irrwitzig heiß, es könnte auch Herbst sein. Zumindest bei der Betrachtung vieler Laubbäume, werfen diese doch seit geraumer Zeit ihre vertrockneten Blätter ab. Das hat Alexandra Höller auf den Plan gerufen; sie regt am „Bürgermonitor“ unserer Redaktion an: „Da die neuen Pflanzpyramiden im Island gegossen werden müssen, könnten die Bäume doch auch bedacht werden.“ Es wäre schade, würden die Bäume sterben.