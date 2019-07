Schnabelsmühle in Hückeswagen : Bauhof asphaltiert Weg am Sportplatz zu den Kabinen

Bauhof asphaltiert Weg am Sportplatz zu den Kabinen

Schnabelsmühle in Hückeswagen

Hückeswagen Nach Jahrzehnten des Schotters wurde der Weg am Sportplatz hinauf zu den Kabinen nun endlich befestigt. Der Bauhof asphaltierte ihn und die Einfahrt.

Sportler und Zuschauer von Veranstaltungen an der Schnabelsmühle erwartet eine angenehme Überraschung: Die Auffahrt und der Weg zu den Kabinen oberhalb des Kunstrasenplatzes wurde vom Bauhof asphaltiert, berichtet Alexander Stehl, Fachbereichsleiter bei der Stadtverwaltung. Jahrzehntelang marschierten Sportler und Zuschauer über Schotter hinauf zu den Kabinen, von wo aus Fußballspiele, die Zieleinläufe der Triathleten, die Begegnungen der American Footballer und andere Sportveranstaltungen am besten gesehen werden können.

Die Arbeiten wurden auf Anregung des Stadtsportverbands (SSV) und der dort trainierenden Vereine vorgenommen. Stehl: „Der Weg war bisher nur teilweise mit Schotter ausgelegt und dadurch sehr uneben, was gerade für Familien mit Kinderwagen oder auch für gehbehinderte Menschen nicht einfach zu bewältigen war.“

Durch die neue Asphaltschicht, die der Bauhof jetzt aufgebracht hat, sei die Erreichbarkeit des oberen Sportplatzbereichs, der dortigen Zuschauerplätze sowie der Umkleiden und Toiletten deutlich verbessert worden. Zudem ist die Anbindung am Kassenhäuschen an die Straße und an den Sportplatz nun ebenerdig, die Stolperfallen wurden beseitigt.