Bauernhof-Projekt des Hückeswagener Kindergartens : Arche-Kinder lieben ihre fünf gefiederten „Spielgefährten“

Hückeswagen Der Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kölner Straße hat das Projekt „Bauernhof“ gestartet, das bei den Kleinen gut ankommt. Vor allem freuen sie sich auf „ihre“ Hühner.

Der Arche-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kölner Straße hat für zwei Wochen im Zuge eines Projektes fünf Hühner zu Gast. „Sie sind zum Einstieg in das Thema ,Bauernhof‘ auf dem Außengelände eingezogen“, teilt Leiterin Corinna Ackerschweski mit. Entsprechend groß über die Ankunft der „neuen Bewohner“ war die Aufregung bei den Knirpsen. „So haben die Kinder gleich morgens etwas, worauf sie sich freuen können“, sagt Corinna Ackerschweski.

Sie müssen die Hühner täglich füttern, ihnen frisches Wasser bringen und den Stall säubern. Besonders spannend sei es, jeden Tag zu schauen, ob und wie viele Eier gelegt wurden. Diese werden dann stolz in den Kindergarten gebracht, wo sie dann in einem Kuchenteig verarbeitet werden. Wenn diese Arbeit getan ist, verbringen die Kinder noch einige Zeit im Hühnergehege damit, die Hühner zu beobachten und zu streicheln.

„Die Arche-Kinder kümmern sich gerne und sind mit Freude dabei“, versichert die Leiterin. Sie lernten im Umgang mit den Hühnern Verantwortung zu übernehmen und erlangten Selbstvertrauen. „Für alle ist es eine tolle Erfahrung, die man zusammen erlebt.“ Womöglich ist es auch nicht das letzte Mal, dass der Arche-Kindergarten Besuch von einer Hühnerschar bekommt, lässt Corinna Ackerschweski durchblicken. Die Eltern sind in das Projekt mit eingebunden. So sammelten sie im Vorfeld Geld durch Würstchen- und Punschverkauf an St. Martin, „damit dieses tolle Projekt ermöglicht werden konnte“.