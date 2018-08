Hückeswagen: Bauern fahren bis Ende Oktober verstärkt Gülle aus

Hückeswagen Weil die Landwirte wegen der lang anhaltenden Trockenheit keine Gülle ausfahren konnten, werden sie das bis Ende Oktober nachholen. Denn die Güllekeller sind noch randvoll.

Es ist ein Thema, das viele nervt, weil es nunmal „anrüchig“ ist: das Ausbringen von Gülle. Immer wieder gibt es Kritik daran, dass die Landwirte so viel davon auf den Feldern verteilen würden, vor allem aber an dem damit einhergehenden Gestank. An den werden sich die Hückeswagener bis Ende Oktober wohl gewöhnen müssen, denn die Bauern haben ein großes Problem: Ihre Güllekeller sind randvoll gefüllt. Denn aufgrund der langen Trockenheit und Hitze konnten sie die Hinterlassenschaften der Tiere kaum auf den Feldern ausbringen. Und am 31. Oktober beginnt die dreimonatige Sperrfrist – bis dahin müssen sie ihre Lagerkapazität weitestgehend aufgebraucht haben.