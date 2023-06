Bauarbeiten in Hückeswagen bis in die Ferien Beverdamm bleibt bis Mitte Juli gesperrt

Reinshagensbever · Die Bauarbeiten an dem breiteren Gehweg werden voraussichtlich erst in der dritten Ferienwoche beendet sein. Denn der Eingriff in den Staudamm ist doch diffiziler als gedacht. Danach sollen aber die Fußgänger sicherer sein.

13.06.2023, 17:54 Uhr

Der Gehweg auf dem Beverdamm wird um 70 Zentimeter auf insgesamt 1,70 Meter verbreitert.Dafür werden zur Wasserseite hin Winkelsteine gesetzt. Foto: Jürgen Moll

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen

Verbote sind für manche Zeitgenossen dazu da, sie zu umgehen. Im Fall des Bauzauns auf dem Beverdamm gilt das sogar im wörtlichen Sinn. Wurden am ersten heißen Wochenende des Jahres doch immer wieder Badegäste dabei beobachtet, wie sie sich durch den Bauzaun zwängten und dann über die verkehrsfreie Fahrbahn des Beverdamms von der einen auf die andere Seite wechselten. Das bestätigt Bauamtseiter Andreas Schröder auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei hat die Absperrung durchaus Sinn, soll sie doch verhindern, dass Fußgänger in den Baustellenbereich gelangen und sich womöglich verletzen.