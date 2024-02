Haupt- und Finanzausschuss in Hückeswagen Bau von Bad und Sporthalle in einem Aufwasch?

Die Hauptsorge der Grünen, die im Hintergrund des Antrags steht, formulierte Egbert Sabelek im Fachausschuss so: „Wir brauchen die Sporthalle dringend, das ist auch unstrittig. Wenn wir sie nicht jetzt bauen, sondern das auf die lange Bank schieben, wird sie aber tatsächlich nie gebaut.“ Das sei schon beim Bau der Grundschule in Wiehagen vor etwa 25 Jahren so gewesen: Die Turnhalle war von Anfang an mit geplant, zunächst gebaut wurde aber nur das Schulgebäude – und dabei blieb‘s dann auch bis heute. Aktuell steht der Bau einer Turnhalle an der Grundschule allerdings wieder in der Investitionsplanung der Stadt.