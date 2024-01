Hückeswagener Politik Liberale lehnen Grünen-Antrag ab

Für die FDP-Fraktion ist klar: „Hückeswagen braucht eine neue Sporthalle, aber der Stadtrat muss die Machbarkeit im Auge behalten.“ Das macht Fraktionschef Jörg von Polheim im Antrag der Liberalen an den Bürgermeister deutlich, in dem sie den von den Grünen geforderten gleichzeitigen Bau von Hallenbad und Dreifachhalle im Brunsbachtal (unsere Redaktion berichtete) ablehnen. Denn der würde nicht zuletzt die Bauverwaltung überfordern. „Schon jetzt bleiben viele Dinge liegen, so dass zum Beispiel die Nachnutzung des Gebäudes der ehemaligen Katholischen Grundschule nicht weitergebracht werden kann“, argumentiert von Polheim. „Mit dem Ergebnis, dass das Gebäude weiter verkommt und bald überhaupt nicht mehr nutzbar ist.“ Zudem sind die Liberalen sicher, dass sich Baubeginn und Fertigstellung des Hallenbads verzögern würden, würden die Sporthalle zusammen mit dem Hallenbad gebaut. „Wir möchten das Hallenbad schnellstens realisieren, damit die Kinder in Hückeswagen wieder schwimmen lernen können“, unterstreicht von Polheim. Eine weitere Verzögerung sei keine Alternative.