Aktion der Hückeswagener Grünen : Banner-Taschen unterstützen die Stadtbibliothek

Hückeswagen Die Hückeswagener Grünen spendeten 500 Euro aus dem Verkauf besonderer Taschen. Diese waren von der Hückeswagener Firma Grund Planen unter anderem aus alten Wahlbannern der Partei hergestellt worden.

Aus Wahlwerbung wurden im Zuge eines Upcycling-Projektes Taschen, und der Erlös aus deren Verkauf ging jetzt an die Stadtbibliothek. So überreichten die Grünen-Ratsmitglieder Egbert Sabelek, Heike Mühlinghaus und Lars Schmeisser mit dem Vorsitzenden Dr. Axel Bornkessel des Freundeskreises der Stadtbibliothek und Schatzmeisterin Heike Fink im Beisein von Alexander Stehl, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, und Bibliotheksleiterin Regina Stefer 500 Euro. „Statt die alten Werbebanner zu entsorgen, wurden sie in ein neuwertiges Produkt umgewandelt“, berichtet Schmeisser. Die Firma Grund Planen, An der Schlossfabrik, hatte sie sowie eigene Reste, die im Betrieb angefallen waren, zu stabilen, wasserunempfindlichen Taschen verarbeitet. Einen Teil stellten die Grünen der Bücherei als Leihtaschen, die zusammen mit Büchern und andere Medien ausgeliehen werden können, zur Verfügung (unsere Redaktion berichtete). Der andere Teil konnte gegen eine Spende bei den Grünen erworben werden. „Sowohl beim ,Energietag’ als auch an den Wahlkampfständen bestand reges Interesse an den Taschen. Upcycling wird von immer mehr Menschen begrüßt“, berichtete Heike Mühlinghaus. Beim Upcycling werden in der Regel Abfälle oder nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt.