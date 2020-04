Hückeswagen in der Corona-Krise : „Balkonsingen“ weitet sich auf Nachbarstädte aus

Hückeswagen Ab Donnerstag geht’s mit zwei neuen Liedern weiter: Gesungen werden „Rock my soul“ und „Der Mai ist gekommen“. Interessierte können jederzeit mitmachen; die Noten gibt’s bei Kantorin Inga Kuhnert.

Das „Balkonsingen“ in Hückeswagen geht in die siebte Woche. „Den Teilnehmern aus unserer Stadt haben sich inzwischen Menschen aus Radevormwald, Wipperfürth, Lennep und Wermelskirchen angeschlossen“, berichtet Inga Kuhnert, Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde, die das Singe koordiniert. Zehn Lieder wurden bisher im Lauf der Wochen gesungen, „und einige Nachbarschaften singen noch viel mehr“, sagt die Kantorin. Dieses Mal sollten die Kinder ein Lied für die nächsten Tage bestimmen. Herausgekommen ist „Rock my soul“, auf deutsch „Gottes Liebe ist so wunderbar“. Das zweite Lied, das ab heute, Donnerstag, gesungen wird, ist – der Jahreszeit entsprechend – „Der Mai ist gekommen“.