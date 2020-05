Neue Kita in Hückeswagen : Bald ist Leben im Waldorfkindergarten

Neue Kita in Hückeswagen

Die Dackdeckerei Knispel aus Remscheid zimmert am Dachstuhl des künftigen Waldorfkindergartens an der Ewald-GnauStraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Rohbau des neuen Waldorfkindergartens an der Ewald-Gnau-Straße unterhalb des Bolzplatzes ist fast fertig, am Dach wird gearbeitet. Die künftige Leiterin Nicola Nocon ist optimistisch, dass der Betrieb im Oktober starten kann.

Zum 1. Oktober soll der Kindergarten, in dem die Waldorfpädagogik im Mittelpunkt steht, dann von den ersten Kindern in „Besitz“ genommen werden. Die Aufnahmegespräche sind abgeschlossen. 30 Knirpse werden ab Herbst in zwei Gruppen betreut – 20 im Alter zwischen zwei und fünf Jahren, zehn zwischen eineinhalb und drei Jahren. Ausgelegt sind die zwei Gruppen jedoch für insgesamt 40 Kinder. „Wir haben noch nicht alle Plätze besetzt, weil wir auch im nächsten Jahr noch Kinder aufnehmen und langsam wachsen wollen“, erläutert Nicola Nocon. Die ersten Vorschulkinder werden die Einrichtung erst 2022 verlassen.