„(D)ein Euro für Hückeswagen“ Bäume gepflanzt und Wildblumen gesät

Das Ziel des Vereins bleibt es auch in Zukunft, möglichst viele Mitglieder zu gewinnen, die mindestens einen Euro monatlich als Beitrag leisten. Diese Beiträge sollen danach in soziale, kulturelle und sportliche Projekte und Ideen in Hückeswagen investiert werden. Welche Projekte und Ideen durch den Verein umgesetzt werden, bestimmen die zahlenden Vereinsmitglieder in Form einer Abstimmung auf der vereinseigenen Internetseite www.1eur-hw.de.