Bonpflicht : Anderthalb Säcke mit Kassenzetteln für Brodesser

Hückeswagen Es war eine Übergabe der etwas anderen Art. Anstelle von Schecks, Blumensträußen oder anderen Gefälligkeiten überreichte der FDP-Fraktionsvorsitzende und selbständige Bäckermeister Jörg von Polheim am Mittwochmittag dem Bundestagsabgeordneten für den Oberbergischen Kreis, Dr. Carsten Brodesser, anderthalb Säcke voller Kassenbons aus der Bäckerei am Etapler Platz.

Dafür hatte der FDP-Politiker den Repräsentanten des Oberbergischen Kreises in der Bundesregierung nach Hückeswagen eingeladen. Der machte gute Miene zum nach eigener Aussage absurden Spiel: „Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es zum Lachen. Das ist ein klarer Fall von Überregulierung“, sagte Brodesser. Es sei zwar nicht von der Hand zu weisen, dass der Umsatzsteuerbetrug in Höhe von rund zehn Milliarden Euro pro Jahr ein dringend zu bekämpfendes Problem ist. „Dass der Einzelhandel hier aber unter Generalverdacht gestellt wird, ist schade und falsch.“ Auch sehe er in der Bonpflicht weder einen Mehrwert für Kunden noch für den Einzelhändler und auch nicht für die Steuerbehörde. „Man muss für manipulationssichere Kassen sorgen, dann braucht man auch keine Bons mehr“, sagte Brodesser. Der Bundestagsabgeordnete sagte weiter, dass er es für wahrscheinlich halte, dass schon in den kommenden Wochen eine pragmatische Lösung gefunden werde. „Der Druck aus der Bevölkerung und auch aus der Politik ist einfach zu groß. Ein entsprechender Antrag der FDP aus dem Herbst 2019 wird im Finanzausschuss gerade beraten.“