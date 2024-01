Backhandwerk in Hückeswagen „Lange kneten, länger ruhen lassen“

Die Brote im Ofen sind fast fertig. Der Bäckermeister öffnet eine der vier Klappen des großen Steinofens, in dem er jede Nacht die Backwaren für den nächsten Tag backt. Mit einem Holzschieber holt er einen der beiden Brotlaibe heraus, nimmt ihn in die Hand, die heiße Temperatur macht ihm offensichtlich nichts aus, man kann sehen, was jahrzehntelange Übung ausmacht, und klopft sachte auf die Unterseite des Brotes. „Wenn es hohl klingt, ist es gar. Eine gute halbe Stunde braucht ein normales Brot, bis es fertig ist.“ In seiner Backstube wird viel mit Ursorten gebacken, Emmer, Einkorn, Chorasan, Dinkel. „Ich mische die Mehle oft zusammen mit dem Weizenmehl. Und in diesem Jahr werden wir sicher auch das Weizenvollkornbrot wieder ein wenig in den Vordergrund bringen“, sagt Jörg von Polheim. Gerne auch mit Olivenöl, um etwas mehr Geschmack dranzubringen.