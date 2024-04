Hückeswagenerin Dritte bei Westdeutscher Meisterschaft Badminton-Doppel schafft‘s zur Deutschen Meisterschaft

Im ersten Spiel siegte das Duo souverän in zwei Sätzen. In der zweiten Begegnung trafen sie auf Gegnerinnen, die in der Meisterschaft in der Regionalliga und damit fünf Klassen höher antreten. Entsprechend hatten sie in zwei Sätzen das Nachsehen. Das reichte letztlich aber immer noch zum dritten Platz in der Gesamtwertung, so dass der nächste Weg die beiden Mitte Mai zur Deutschen Meisterschaft in Mülheim an der Ruhr führen wird. „Noch nie hat es eine Spielerin oder ein Spieler vom TBH überhaupt so weit geschafft, dort anzutreten“, berichtet die Hückeswagenerin. Tags darauf traten beide noch in der Einzelkonkurrenz an, für einen Platz auf dem Treppchen reichte es jedoch für keine von ihnen. „Jedoch besteht die Möglichkeit, als Nachrücker an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen“, berichtet Heike Thiel.