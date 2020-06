Bever-Talsperre in Hückeswagen : Baden in Talsperren in der Corona-Krise

Baden in Talsperren in der Corona-Krise

Oberberg/Hückeswagen Der Kreis bittet die Badegäste der oberbergischen Talsperren darum, alle Vorschriften und Hinweise zu beachten. Aufgrund der Pandemie ist das Baden nur unter Auflagen möglich. So gilt an den Ufern ein Ansammlungsverbot.

Aufgrund der aktuellen Situation durch das Coronavirus ist die Einhaltung von Regeln besonders wichtig. „Auch an den ausgewiesenen Badestellen der Bever-, Agger-, Lingese-und Brucher-Talsperre gilt es nicht nur, das Abstandgebot einzuhalten und Hygieneregeln zu beachten. Grundsätzlich sollte niemand, der sich krank fühlt, baden gehen“, betont Landrat Jochen Hagt. Die Ordnungsdezernentin des Oberbergischen Kreises, Birgit Hähn, weist zusätzlich darauf hin, dass auch an den Ufern der Talsperren ein Ansammlungsverbot besteht.

Hagt appelliert an die Badegäste: „Bitte halten Sie sich an die Abstandregeln und genießen Sie das Baden nur an den dafür ausgewiesenen Stellen.“ In vielen Bereichen, wie etwa an Steilhängen, sei das Baden zu gefährlich. Diese gibt es etwa an der Bever-Talsperre. Die Randbereiche werden zudem nicht gesichert. Zusätzliche Gefahren gibt es aufgrund lang anhaltender Hitzeperioden, da der Weg ins Wasser dann steiler wird.