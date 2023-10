Neubau-Pläne für Hückeswagener Hallenbad Für ein attraktives Bad lieber fünf Millionen mehr ausgeben

Thomas Nebgen geht mit der Stadtverwaltung hart ins Gericht und kritisiert deren Pläne für die Ausstattung des neuen Hallenbads. In einer Pressemitteilung im Vorfeld der Sitzung des Arbeitskreises stellt sich die Geschäftsführung der Bürgerbad gGmbH nicht nur hinter die Forderungen der Grünen (unsere Redaktion berichtete), sondern erklärt: „Nach unserer Wahrnehmung wird gerade versucht, eine Quadratur des Kreises in den aktuellen Planungen umsetzen: Einerseits soll das neue Bad so kostengünstig wie möglich, aber auch so attraktiv wie nötig gestaltet werden.“