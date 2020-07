Beginn der Arbeiten : B 483 ab heute gesperrt

Hückeswagen Entlang der Rader Straße und im weiteren Verlauf der B 483 bis zur Ortschaft Pleuse waren am Dienstag die Vorboten der mehrmonatigen Fahrbahnsanierung bereits zu sehen. Es wird Sperrungen geben.

Schilder am Ortsausgang wiesen auf das absolute Halteverbot Mittwoch, 7. Juli, hin, und in Linde standen Schilder parallel zur Bundesstraße – sie werden zum Start der Bauarbeiten in Richtung Verkehr gedreht.