Kita-Plätze in Hückeswagen : Awo erweitert ihren Kindergarten auf dem Dierl

Hückeswagen Die Zahl der Kindergartenplätze in der Schloss-Stadt wächst weiter. Nach der Eröffnung des Waldorfkindergartens im Herbst kommen im Sommer nächsten Jahres zwei weitere Gruppen im Margarete-Starrmann-Kindergarten hinzu.

Im August 2022 soll nicht nur die Löwen-Grundschule an ihrem neuen Standort im Brunsbachtal eröffnen, dann soll auch der Anbau des Margarete-Starrmann-Kindergartens der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Montanusstraße seinen Betrieb aufnehmen. Zwei weitere Gruppen haben dort nach Auskunft der Referentin für Öffentlichkeits- und Verbandsarbeit Eva Kring Platz, zudem werden weitere U2-Plätze in Hückeswagen geschaffen. Damit erhöht sich die Zahl der Kindergartenplätze in der Schloss-Stadt weiter, nachdem im Herbst der Waldorfkindergarten „Zwergenbande“ mit zwei Gruppen an der Ewald-Gnau-Straße geöffnet hatte.

Im Awo-Familienzentrum auf dem Dierl werden in einer der beiden neuen Gruppen dann auch Kinder zwischen null und drei Jahren betreut. „Über das Online-Portal ,Little Bird’ des Oberbergischen Kreises ist es ab sofort möglich, Interesse an einem Kitaplatz für August 2022 anzumelden“, teilt Eva Kring mit. „Passend zu den Schwerpunkten der Einrichtung hält der Anbau eine Besonderheit bereit: Barrierefreiheit durch den Einbau eines Aufzugs, den Mitarbeitende und Kita-Kinder nutzen können.“ Denn neben einer Zertifizierung zum Familienzentrum und als Bewegungskindergarten spiele in der Awo-Einrichtung an der Montanusstraße Inklusion eine wichtige Rolle. Eva Kring: „Von 1995 bis heute wurden fast 60 Kinder mit Behinderung in der Einrichtung betreut.“