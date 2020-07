Hückeswagen : Autoteile landen illegal im Wald

Purd Wieder wurde bei Purd Müll entsorgt. Weil immer wieder Abfall, darunter auch Sondermüll wie Eternitplatten, in den Hang geworfen werden, will Waldbesitzer Ernst-Oskar Lambeck nun eine Schranke auf dem Waldweg errichten.

Dass Ernst-Oskar Lambeck in seinem Wald nahe der Außenortschaft Purd illegal Grünschnitt und Müll, wie Dachziegel und Beton, entdeckt, ist für ihn zum traurigen Normalfall geworden. Die Stelle an der Spitzkehre der K 14, in der sich immer wieder einmal Lkw festfahren, ist auch zu attraktiv für Schwarze Müll-Schafe – abgelegen, dunkel und von der Kreisstraße aus schnell zu erreichen. Über das Laub oder den Grünschnitt, den Unbelehrbare ihm dort immer wieder in den Hang kippen, verliert er kaum noch ein Wort. Schließlich wird das irgendwann verrotten. Doch jetzt hat der Straßweger erneut kopfschüttelnd feststellen müssen, zu was manch einer fähig ist: Nur wenige Meter von der Straße entfernt in der Böschung liegt die ausgeschlachtete Innenverkleidung eines Autos. Das sind etwa Metallteile, Gummidichtungen und Blenden.