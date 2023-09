Autorenlesung in Stadtbibliothek Hückeswagen Wenn Eltern zu Kinder und Kinder zu Eltern werden

Das Thema „Älter werden – Rollentausch: Wenn Eltern in die Jahre kommen“ steht am Donnerstag, 14. September, im Mittelpunkt einer Autorenlesung in der Stadtbibliothek. In Kooperation mit der Seniorenberatung steht ein Abend mit der Sachbuchautorin, Kommunikations- und Konfliktberaterin Dorothee Döring an. Die 1949 geborene und in Kempen am Niederrhein lebende pensionierte Kunstlehrerin stellt an der Friedrichstraße ihr gleichnamiges Buch vor und hält einen Impulsvortrag zu diesem Thema.