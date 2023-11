Polizei ermittelt Hückeswagenerin Autofahrerin flüchtet nach heftigem Unfall

Wie Polizeisprecherin Michaela Treutler am Donnerstag mitteilte, war die Fahrerin am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße unterwegs in Richtung Remscheid gewesen. Die Polizei geht davon aus, dass sie in einer Rechtskurve und auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte, der daraufhin von der Fahrbahn abkam. Der Opel kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Baum und blieb schließlich auf der Wiese liegen, wobei er vor allem im Frontbereich erheblich beschädigt wurde.