Drei Einsätze für Feuerwehr Hückeswagen Autofahrerin fährt gegen Baum – Wagen bleibt auf Dach liegen

Zum Wochenbeginn wurde es stressig für die Hückeswagener Feuerwehr, gingen die Meldeempfänger am Montag doch gleich drei Mal, wie Sprecher Morton Gerhardus mitteilte. Zunächst war der Löschzug Stadt am späten Mittag zu einer Notfalltüröffnung auf dem Fürstenberg alarmiert worden. Allerdings konnte der Einsatz noch vor Ausrücken der ersten Kräfte abgebrochen werden. Um 18.43 Uhr wurde der Löschzug zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Reinsbach beordert. „Dort musste ein verletzter Patient schonend mittels Drehleiter dem Rettungswagen zugeführt werden“, berichtete Gerhardus.