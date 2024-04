Unfall auf der K 1 in Hückeswagen Autofahrer kracht mit Kleinwagen in eine Tannen-Böschung

Dieser „Ausflug“ war mit Sicherheit so nicht vorgesehen, landete ein Autofahrer am Dienstagnachmittag doch bei Höhsiepen neben der Kreisstraße 1 zwischen Wiehagen und Ulemanssiepen in der Böschung. Der 28-Jährige aus Wipperfürth war gegen 15.10 Uhr mit einem VW Polo in Richtung Remscheid unterwegs, als er laut Polizeisprecher Michael Tietze in Höhe des Abzweigs nach Höhsiepen in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im abfallenden Böschungsbereich kollidierte der Kleinwagen mit mehreren kleinen Tannen, bevor sich der VW Polo um etwa 180 Grad drehte und im Böschungsbereich zum Stillstand kam.