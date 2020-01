Hückeswagen : Auto wird wohl beim Frühlingsfest neu verlost

Hückeswagen Der Hauptgewinn ist immer noch nicht abgeholt worden. Heute, 31. Januar, besteht die letzte Möglichkeit des Inhabers mit der Losnummer 83.704, sich bei der Werbegemeinschaft zu melden. Ansonsten wird der Renault im März neu verlost.

Der Renault Twingo erleidet wohl das gleiche „Schicksal“ wie zwei Opel Corsa (2006, 2010), ein Nissan Micra (2012) und ein VW Up (2016) – all diese Hauptpreise der Weihnachtsverlosung waren nicht abgeholt und im Jahr darauf bei einer anderen Aktion neu verlost worden. Nur noch heute, Freitag, kann sich der der Eigentümer des Loses mit der Nummer 83.704 noch bei Ute Seemann im Kinder- und Jugendmodegeschäft Bubble’s melden.

Ihr Kollege Uwe Heinhaus gibt die Hoffnung nicht auf. Der Sprecher der Werbegemeinschaft weiß aber auch, dass die Chancen eher gering sind. Die Händler haben sich deshalb schon darauf verständigt, dass der Kleinwagen – sollte sich der Gewinner bis zum Abend nicht gemeldet haben – beim verkaufsoffenen Sonntag zum Frühlingsfest am 29. März neu verlost wird. Die Kunden erhalten an diesem Tag erneut pro zehn Euro eines Einkaufs in den Geschäften der Werbegemeinschaft ein zweigeteiltes Los, dessen eine Hälfte sie in eine Lostrommel werfen müssen. Kurz nach Geschäftsschluss um 18 Uhr wird das Auto auf der Bühne auf der Bahnhofstraße verlost – der Gewinner muss sich dann umgehend melden. Sonst wird eine neue Gewinnnummer gezogen.