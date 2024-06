Verkaufslanger Samstag in Hückeswagen Auto wird neu verlost bei der Mittsommernacht am 29. Juni

Die teilnehmenden Geschäfte sind an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt der vielfältigen Aktionen steht die Fußball-Europameisterschaft, die dann in die entscheidende Phase geht. Startet am 29. Juni doch das Achtelfinale. Und sollte Deutschland in der Gruppe A einen der beiden ersten Plätze belegen, wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Abend spielen: als Gruppenzweiter um 18 Uhr, als Gruppenerster um 21 Uhr. „Die Fußballfans sind dann auf jeden Fall zu Hause“, verspricht Heike Albus. Denn das Auto wird ab 17.15 Uhr auf der Lkw-Bühne am Wilhelmplatz verlost. Wer gewinnen will, muss sich dann unverzüglich melden. Sollte sich der Losinhaber nach wenigen Minuten nicht zu erkennen geben, wird das Auto erneut verlost.