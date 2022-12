Weihnachtsverlosung in Hückeswagen Das Auto wird am Donnerstag in der Glashalle verlost

Wichtig ist im Gegensatz zu den drei Zwischenziehungen: Wer etwas gewinnen will, muss nicht bei der öffentlichen Ziehung dabei sein! Sämtliche Losnummern werden am Freitag, 30. Dezember, in unserer Zeitung sowie im Internet zu finden sein. Der Inhaber des Loses für das Auto sollte sich umgehend in einem der Geschäfte der Werbegemeinschaft melden. Alle übrigen Preise können am Donnerstag, 12. Januar, 10 bis 18 Uhr, in der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße abgeholt werden. Danach liegen sie bis zum 31. Januar im Schuhgeschäft Albus am Etapler Platz aus: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, sowie samstags von 9 bis 13 Uhr.