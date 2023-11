Hückeswagener Feuerwehr im Einsatz Auto prallt gegen Haus – und Baum in Telefonleitung

Während es heftig schneite, musste die Feuerwehr Hückeswagen am späteren Montagnachmittag zu zwei Einsäzen ausrücken. Wie Sprecher Morton Gerhardus mitteilte, ging es für die Einheiten Herweg und Stadt zunächst gegen 16.19 Uhr an die Bundesstraße 483. Dort sollte ein Pkw nach einem Verkehrsunfall aus dem Motorraum qualmen. Als die Kräfte der Löschgruppe Herweg vor Ort eintrafen, konnten sie jedoch kein Feuer feststellen. Das Fahrzeug war von der Straße abgekommen und gegen ein Haus geprallt. „Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Gefahrenstelle ausgeleuchtet“, berichtete Gerhardus Nach gut 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Der Löschzug Stadt konnte den Einsatz umgehend nach Eintreffen an der Einsatzstelle abbrechen.