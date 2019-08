Hückeswagen, Großberghauser Straße : Auto droht, Böschung hinabzustürzen

Auf einer privaten Zufahrt eines Grundstücks an der Großberghauser Straße wäre am Dienstagnachmittag beinahe ein Auto eine Böschung hinab gestürzt. Foto: Feuerwehr

Hückeswagen An der Großberghauser Straße wäre ein Frau mit ihrem Auto beinahe eine Böschung hinabgestürzt. Die Feuerwehr befreitet sie aus ihrer misslichen Lage.

Einen solchen Einsatz hat auch die Feuerwehr nicht alle Tage: Am Mittwochnachmittag musste sie zur Großberghauser Straße ausrücken, weil dort ein Auto drohte, abzustürzen. Erst vor eineinhalb Wochen hatte es in diesem Bereich eine Alarmübung mit einem ähnlichen Szenario gegeben, das war aber eben nicht real. Geprobt worden war ein Unfall mit Auto und Planwagen, die die Böschung zum Radweg hinabgestürzt waren.

Um 16.42 Uhr war am Mittwoch der Löschzug Stadt alarmiert worden, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mitteilt. An der Großberghauser Straße war ein Familienvan von einer abschüssigen privaten Zufahrt abgekommen und hing nun so mit dem Heck über dem Hang, dass er jeden Moment hätte hinunter stürzen können. Als die Feuerwehrleute eintrafen, saß die Fahrerin noch am Steuer des Autos. Nur weil sie auf die Bremse trat, war der Pkw noch nicht weiter abgerutscht.