Umweltschutz in Hückeswagen : Naturnahes Kulturbiotop ausgezeichnet

Maisdörpe Streuobstwiese von Stefan Kolodziej auf dem Herz­wurzelhof in Maisdörpe wird vom Netzwerk Streuobstwiesenschutz.NRW als „Vorbildlicher Streuobstbestand“ bezeichnet.

Auf der Wiese seien damals 49 Bäume gesetzt worden, vornehmlich Apfelbäume. „Ich habe mich dann mit Hilfe der Biologischen Station Oberberg dem Thema Obstbaumpflege und Schnitt angenähert, etwa durch ein erstes Tagesseminar“, sagt Stephan Kolodziej. Das habe ihm aber höchstens einen Eindruck davon verschafft, was dabei an Arbeit anfalle. „Es ist aufwendig und dauert, bis man sich auskennt“, sagt der 50-Jährige. Da ihn das Thema gereizt habe, habe er sich im Zuge einer einjährigen Ausbildung in Thüringen fortgebildet. „Man lernt aber vor allem durch den Umgang mit den Bäumen. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, bestimmt die Hälfte der ursprünglichen Bäume habe ich bereits austauschen müssen – weil sie Schädlingen wie der Wühlmaus ausgesetzt sind, oder auch weil ich mich verschnitten habe“, sagt Kolodziej.

Er habe dann aber für zunehmende Diversität im Baumbestand sorgen wollen. „Bei den Ausgleichspflanzungen für den Golfplatz waren viele Dopplungen dabei. Ich habe dann dafür gesorgt, dass es auch möglichst viele unterschiedliche Obstarten und Sorten gibt.“ Mittlerweile hat Kolodziej fast 30 Sorten, überwiegend Apfel, aber auch Birne, Quitte, Zwetschge oder Pfirsich. Darunter seien auch viele alte Apfelsorten, die eine große Bandbreite an Geschmack, Form und Verwendungsmöglichkeit bieten, berichtet Eva Lisges vom Naturschutzbund. „Das ist auch der Grund, warum wir die Streuobstwiese auf dem Herzwurzelhof ausgezeichnet haben“, sagt die NABU-Mitarbeiterin. Hinzu komme, dass viele verschiedene Tierarten vom Lebensraum der Streuobstwiese profitierten. „Wildbienen, Schmetterlinge, Haselmaus und Kleineule sind nur einige davon“, erläutert Eva Lisges. Sie betont, dass es sich bei der Streuobstwiese auf dem Herzwurzelhof um ein „sehr nah an der Natur befindliches Kulturbiotop“ handele.

Für Kolodziej geht es bei der Streuobstwiese in erster Linie um die Liebe an der Arbeit mit dem Baum. „Mir geht es nicht um den Gewinn. Ich will den Menschen zeigen, dass es so viel verschiedene Apfelsorten gibt – weit mehr als die im Supermarkt.“ Es passe zudem zum naturpädagogischen Bereich, den seine Frau auf dem Herzwurzelhof anbiete.