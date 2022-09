Erinnerungen an die Kunstausstellung der 1990er-Jahre in Hückeswagen : Ausstellung zu Skulpturen an der Vorsperre

Hückeswagen Der Verein Bergische Zeitgeschichte erinnert ab Samstag pünktlich zum Beginn des Altstadtfestes an eine ganz besondere Kunstausstellung. Auch Künstler Klaus Behrla ist dann vor Ort.

Der Verein Bergische Zeitgeschichte (BZG) greift das Thema nun noch einmal auf und organisiert eine Dokumentationsausstellung zum „Skulpturenpark Wuppervorsperre“ in den Geschäftsräumen an der Islandstraße 1. Zum Altstadtfest, am heutigen Samstag, und morgen, Sonntag, können Interessierte die Themenausstellung von 10 bis 18 Uhr besichtigen. Am Samstag wird Klaus Behrla aus Willich vor Ort sein. Der ehemalige Hückeswagener war 1990 neben Stefanie Hierholzer und Ulrich Klaus einer der drei Ausstellungsorganisatoren und auch mit zwei eigenen Steinskulpturen vertreten. Warum die Kunstausstellung in der Natur auf so heftige Kritik stieß, hat der 57-jährige Diplom-Designer schon oft versucht zu analysieren. „Einige Menschen sind der Meinung, dass Kunst ins Museum und nicht in die Natur gehört“, sagt Behrla. Dabei sei die Wupper-Vorsperre eine durch Menschenhand stark veränderte und stilisierte Landschaft. „Im Rückblick hätten wir uns etwas mehr Zeit nehmen müssen, um die Dinge genauer zu erklären und eine bessere Grundstimmung zu erzeugen“, sagt er.