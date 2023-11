Wanderausstellung in Stadtbibliothek Hückeswagen Erinnerungen an Bücherverbrennungen als Zeichen der Haltung

Wenn Antisemitismus und Rechtsextremismus wieder zum Alltag gehören, wie aktuell in Deutschland, ist Haltung umso wichtiger. Daher ist die Ausstellung „Verbrannte Orte“ des gleichnamigen Vereins aus Niedersachsen, die den November über in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße zu sehen ist, ein deutliches Zeichen. Zur Eröffnung am Freitagabend begrüßten Ausstellungskurator Jan Schenck, Bürgermeister Dietmar Persian und Nadine Lindörfer, Projektleiterin des Netzwerks gegen Rechts Oberberg, die die Wanderausstellung in die Schloss-Stadt geholt hatte, etwa 40 Besucher.