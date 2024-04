Neue Ausstellung im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Plastische Kunst aus Kalk und Lehm

Lorenz, geboren 1946 in Remscheid-Lennep, absolvierte Anfang der 1960er-Jahre eine Ausbildung zum Maler im Handwerk und im Anschluss ein Studium der Innenarchitektur und allgemeinem Hochbau an der Werkkunstschule in Wuppertal. Ab 1975 folgte ein dreijähriges Lehramtsstudium an der Universität zu Köln im Bereich Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Kunstgeschichte. Von 1979 an war er als Oberstudienrat für Bautechnik und Kunst tätig. Zudem übernahm Lorenz Dozententätigkeiten an der Meisterschule für Maler in Düsseldorf sowie Lehraufträge in Wuppertal an der Gesamthochschule und der Bergischen Universität in den Bereichen Architektur und Gestaltungstechnik. Im Jahr 2001 folgte die Promotion im Bereich der Architekturgeschichte, zwei Jahre später wurde er zum Honorarprofessor an der Bergischen Universität im Fachbereich Gestaltung ernannt.