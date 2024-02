Bauarbeiten in Hückeswagen Endlich baggern für den Feuerwehr-Neubau

Wenn Schüler der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal nach Hause gehen und an der früheren Schulbus-Haltestelle ankommen, bleibt so mancher fasziniert eine Weile stehen. Denn auf der gegenüberliegenden Baustelle ist ein großer Bagger im Einsatz, der Erde wegschaufelt. Seit einigen Tagen ist die Baufirma Hundhausen aus Siegen, die schon das große Schulgebäude am anderen Ende des Brunsbachtals errichtet hatte, dabei, die Baugrube für den Neubau der Feuerwache des Löschzugs Stadt herzustellen.