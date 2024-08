Hückeswagener Firma Kelm Automotives Ausgewogene Work-Life-Balance statt Riesen-Bude

Das hat sich verändert. „Ich bin jetzt auf die Vier-Tage-Woche gegangen, am Freitag habe ich frei, nur in Ausnahmefällen nehme ich Aufträge von Stammkunden mit rein“, sagt Timo Kelm. Für Kunden, die ihm zum Teil seit 20 Jahren die Treue halten, macht der 43-Jährige natürlich eine Ausnahme. Grundsätzlich steht er aber den Ansprüchen der, wie er sie nennt, „Amazon-Gesellschaft“ kritisch gegenüber. „Wenn jemand am Dienstag mit seinem Leasing-Wagen kommt, den er am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr abgeben muss, dann muss ich ihm sagen, dass das so nicht funktionieren kann“, sagt er.