Handwerk im Bergischen : Ausbildungsstart noch bis Ende des Jahres möglich

Bergisches Land Die Kreishandwerkerschaft verzeichnet etwa 20 Prozent weniger neue Ausbildungsverträge als im Vorjahr. Es gibt noch viele freie Stellen im Bergischen Land.

Genau zu diesem Zeitpunkt appelliert der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, an die Eltern und die potenziellen Auszubildenden: „Eine duale Ausbildung ist eine echte Alternative nicht nur zu den Wartesemestern für eine akademische Ausbildung.“ Das Handwerk wird in den nächsten Jahren in der gesellschaftlichen Entwicklung und der Weiterentwicklung in puncto Mobilität, Klimaschutz, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und SmartHome eine ganz entscheidende Rolle übernehmen oder hat dies bereits getan. „Vor diesem Hintergrund sind junge Menschen, die eine Ausbildung im Handwerk beginnen von großer Bedeutung, da sie unsere Zukunft mitgestalten werden“, ergänzt Hauptgeschäftsführer Otto.

Bereits seit mehreren Jahren ist der deutliche Trend zu beobachten, dass weitaus mehr junge Menschen ein Studium als eine duale Ausbildung beginnen, so Sprecherin Katrin Rehse . In diesem Jahr kommt hinzu, dass viele ihr „Pause-Jahr“ aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie nicht antreten können. Das Jahr im Ausland, „Work and Travel“ oder „Au Pair“ fällt aufgrund der Reisebeschränkungen weg. Ebenso sind zahlreiche Stellen im Freiwilligen Dienst oder Praktikaplätze gestrichen worden. „Hinzu kommt, dass Corona in einer Zeit kam, in der sonst Berufsorien-tierung und erste Vertragsgespräche stattfinden“, berichtet Hauptgeschäftsführer Otto. „Im Frühjahr 2020 musste in diesem Jahr alles abgesagt werden: Die Berufsorientierung in den Schulen, die Ausbildungsmessen oder auch Betriebspraktika.“ Auch wenn das Ausbildungsjahr offiziell am 1. August oder am 1. September begonnen hat, ein späterer Einstieg ist noch bis Ende des Jahres möglich.