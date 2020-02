Werbegemeinschaft in Hückeswagen : Aus Krokussen werden auch 2020 wieder Stabhyazinthen

Hückeswagen Ab morgen, Donnerstag, läuft die beliebte Aktion wieder in Hückeswagen, bei der etwa 700 Pflanzen über die Ladentheke gehen werden.

Botanisch müssen sich die Hückeswagener und auch die auswärtigen Kunden nicht groß umstellen: Die beliebte Krokus-Aktion der Werbegemeinschaft besteht in diesem Jahr erneut aus Stabhyazinthen. Beide Pflanzen stammen aus der Gattung der Liliengewächse. „Aber es ist immer schwieriger, Krokusse zu bekommen, zumal wir sie ja in den Farben lila und weiß benötigen“, berichtet Ute Seemann, Sprecherin der Werbegemeinschaft. Ab morgen, Donnerstag, läuft die beliebte Aktion also wieder in Hückeswagen, bei der etwa 700 Pflanzen über die Ladentheke gehen werden.