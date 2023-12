Hückeswagen – Flüchtlinge konvertierten zum Christentum Ein Heiligabend endlich ohne Todesangst

Ein Bruder seiner Frau lebt in Ronsdorf. „Er ist schon seit acht Jahren hier und hat uns gesagt, dass Deutschland ein gutes Land ist, in dem man sich um die Menschen kümmert. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen“, sagt die 35-Jährige. Dennoch war es zunächst nicht wichtig, wohin sie die Flucht führen würde. Die Hauptsache: in Sicherheit. „Wir sind über Dubai nach Italien und dann nach Deutschland gekommen. Hier waren wir dann erst zweieinhalb Monate in Mönchengladbach, dann zwei Monate in Leverkusen und seitdem hier in Hückeswagen“, sagt Ali Khorshidi. Seine Frau und er sind getaufte Christen. Der 40-Jährige erzählt, wie er zum Christentum gekommen ist. „Ich habe einen Freund, der Christ geworden ist. Es war ein Prozess von etwa drei Jahren, in dem wir uns dafür entschieden haben. Trotz der Repressalien, die wir dadurch erfahren mussten“, sagt er. Während die Situation für konvertierte Muslime lebensbedrohend ist, können auch andere Christen im Gottesstaat nicht gänzlich frei ihre Religion ausüben, auch wenn es oberflächlich betrachtet erlaubt ist. Will man hierzulande aus der Kirche austreten, bekommt man im extremsten Fall Besuch vom Pastor, der einen nach den Gründen fragt.