Hückeswagen Fußball-Liebe auf Verkehrsschildern

„König Fußball“ regiert auch in der Schloss-Stadt, und Fans der diversen Profimannschaften gibt es offenbar reichlich. Zu sehen ist das etwa an vielen Verkehrsschildern und Laternenmasten im gesamten Stadtgebiet, die mit Aufklebern des jeweiligen Lieblingsvereins regelrecht zugepflastert sind. Das fiel jetzt auch einem Leser auf, der sich an den Bürgermonitor unserer Redaktion wandte und auf die entsprechend beklebten Verkehrsschilder entlang der August-Lütgenau-Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Blumenstraße bis zur Kreuzung am Stadtpark verwies.