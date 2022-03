Hückeswagen : Aufgeben war keine Option

Dennis Hölscher ist Diplom-Designer. Durch die Pandemie musste er sein Büro in Köln kündigen, fand aber ein neues Domizil in der Roten Fabrik an der Wupper. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Corona hat dafür gesorgt, dass der Hückeswagener Designer Dennis Hölscher sein Büro in Köln aufgegeben und sich ein neues in der Schloss-Stadt gesucht hat. Mit der Entscheidung ist der 39-Jährige glücklich.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Dass der Hückeswagener Designer Dennis Hölscher mittlerweile nicht nur in der Schloss-Stadt lebt, sondern auch hier arbeitet, hat direkt mit der Corona-Pandemie zu tun. Selbstständig ist er aber schon länger, seit 2014. „Zuvor habe ich in Festanstellung gearbeitet“, berichtet der 39-Jährige. Hölscher ist interdisziplinärer Designer, hat in Köln studiert. Vor dem Studium hatte er eine Ausbildung im Kommunikationsdesign gemacht. „Ich bin sehr breit aufgestellt“, sagt er. „Im Moment mache vor allem UX-Design, das bedeutet: Ich erstelle Konzepte und Ideen für Apps und Programme.“ Mit seiner Arbeit sorgt der Hückeswagener dafür, dass die Programmierer und Entwickler von Apps das dazu passende Design bekommen.

Das ist der Hauptteil seiner Arbeit, er macht aber auch Illustrationen für Agenturen und Firmen sowie Kampagnen. „Ich habe etwa eine Kampagne gegen ,Elterntaxis‘ und dafür, dass Kinder vermehrt zu Fuß zur Schule gehen sollen, gestaltet“, sagt der 39-Jährige.

Info Vielfältiger Begriff, vielfältiger Beruf Designer Ganz grundsätzlich versteht man unter einem Designer einen Gestalter unterschiedlicher Medien. Diese sind etwa Fotografien, Gegenstände oder auch Webseiten. Das Studium findet in Deutschland meist an Fachhochschulen statt. Kontakt Dennis Hölscher, Hellfish Design, kontakt@hellfish-design.de www.hellfish-design.de

Bis zum Beginn der Pandemie hatte alles seinen gewohnten Gang genommen. „Ich habe ein Büro in Köln gehabt, eine Bürogemeinschaft mit anderen Selbstständigen“, blickt er zurück. Im Frühjahr 2020 habe sich dann alles verändert. „Ich war dort richtig verwurzelt, aber plötzlich durften wir dort nicht mehr parallel arbeiten. Dazu kam, dass gerade ein größerer Auftrag auslief, so dass in diese unsichere Situation auch noch ein solcher Wechsel hinzukam“, sagt der 39-Jährige. In der Folge kündigte er das Büro in Köln und arbeitete zunächst im Homeoffice.

Hölscher erinnert sich an eine „ganz veränderte Welt, gerade wenn man Köln kennt – die Straßen waren wie leergefegt“. Es hat einige Monate gedauert, bis er dann im Homeoffice angekommen war. „Ab September war das der Fall, für etwa ein Dreivierteljahr. Ich habe dann wieder ein Büro gesucht – aber in der Nähe, weil ich das Pendeln nach Köln nicht wirklich vermisst habe“, sagt er. Fündig geworden ist er in der ehemaligen Roten Fabrik an der Wupper. „Ich habe ein wenig gesucht, bis ich dann das Schild an der Rader Straße mit der Telefonnummer des Eigentümers gesehen habe“, sagt Hölscher.

Seit einiger Zeit sind in der alten Fabrik mehrere Unternehmen und Solo-Selbstständige ansässig. Die Rote Fabrik habe er schon länger im Visier gehabt. „Man kennt das Gebäude als Hückeswagener natürlich, es ist schließlich recht auffällig“, sagt Hölscher. „Es ist ein typisch altes Fabrikgebäude – für Leute mit Ideen.“ Ein Anruf beim Eigentümer, ein Gespräch – und schon war die Sache geritzt.

Im neuen Büro hat der 39-Jährige nun etwa genauso viel Platz wie zuvor in der Bürogemeinschaft – und verbringt nun wesentlich weniger Zeit auf der Straße. Eine Win-win-Situation sozusagen. Es habe allerdings dann doch ein paar Wochen gedauert, bis sich die Auftragssituation wieder eingependelt habe. „Von März bis Juni 2020 habe ich das tatsächlich extrem gemerkt, zum Glück gab es die Soforthilfe recht unproblematisch“, sagt der Hückeswagener.

Im Rückblick sei 2020 kein gutes Jahr gewesen. „Ich bin als Selbstständiger Schwankungen durchaus gewohnt. Aber es hatte sich schon im Januar 2020 angekündigt, dass es rumpelig losgeht. Und das hat sich dann wegen der Pandemie und allem, was damit zusammenhängt, bestätigt“, sagt Hölscher. Es habe sich irgendwann stabilisiert, 2021 sei dann auch wieder ganz normal gewesen. „Insofern stand es für mich auch nie zur Debatte, aufzugeben oder mich grundsätzlich zu verändern“, sagt der 39-Jährige.

Für sein langjähriges Hobby hat Hölscher im neuen Büro nun auch etwas mehr Platz. „Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit der Programmierung von Microkontrollern“, sagt der 39-Jährige. So habe er etwa bereits ein System für automatisierte 360-Grad-Fotografie entwickelt. „Man kennt das aus dem Internet, die Rundumfotos, etwa auf den Websites von Arztpraxen oder auch Sehenswürdigkeiten. Das ist normalerweise ein größerer Aufwand, wenn man Foto für Foto einzeln schießen muss, mit meinem System funktioniert das automatisch“, erläutert er.