Hückeswagener sollen dabei helfen : Aufforst-Aktion an der Bever geplant

Aufforst-Aktion an der Bever geplant

Diese kleine Waldfläche an der K 12 nahe des Beverdamms will die Stadt mit Hilfe von Hückeswagenern wieder aufforsten. Foto: Stephan Büllesbach

Großberghausen Weil zwei Ausgleichsflächen bei Neubauten im Bereich der Großberghauser Bucht geschaffen werden müssen, sollen voraussichtlich noch im November rund 1200 Bäume gepflanzt werden.

Für jede Bebauung müssen ökologische Ausgleichsflächen geschaffen werden. Und was für den Neubau gilt, gilt genauso für alle anderen Bauvorhaben. Im Rahmen des Bebauungsplans 44B – die Modernisierung und Erweiterung der DLRG-Wachstation und der Neubau des Wupperverbands-Betriebsgebäudes – sind oberhalb des Beverdamms zwei Flächen zu bepflanzen; sie wurden von der Stadt erworben.

Wie Stefanie Heymann vom Bauamt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mitteilte, geht es dabei um eine Fläche von 2000 Quadratmetern, die sich links und rechts der K 12 hinter dem großen Parkplatz gegenüber dem Standort des Wupperverbands befinden. „Die Flächen mussten gerodet werden, da der Fichtenbestand vom Borkenkäfer komplett zerstört wurde“, sagte sie. Insgesamt 1200 kleine Bäume sollen nun dort gepflanzt werden. „Es handelt sich dabei um zwei Flurstücke, von denen sich das eine, Flurstück 227, allerdings bereits weitgehend selbst renaturiert, hier müssen wir nicht eingreifen. Das andere soll nun Ende November bepflanzt werden.“

Dabei setze sie auf die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger, sagte die Verwaltungsmitarbeiterin. „Es soll eine große Gemeinschaftsaktion werden, an denen möglichst viele Hückeswagenerinnen und Hückeswagener teilnehmen werden.“ Denn schließlich sei die Zahl von 1200 Bäumen groß, da sei jede helfende Hand wichtig. Entstehen soll ein stabiler Mischwald, der sich unter anderem aus den Baumarten Eiche, Hain- und Rotbuche, Berg-Ahorn oder Eberesche zusammensetzen wird. „Die Bäume sind etwa ein bis zwei Jahre alt und damit zwischen 50 und 80 Zentimeter hoch“, sagte Stefanie Heymann. Die 1200 Bäume sollen zudem relativ nah zueinander gesetzt werden, um so das Wachstum zu fördern. „Ich habe dieses Konzept des gemeinsamen Pflanzens schon einmal in der Rostocker Heide erlebt, da hat es wunderbar funktioniert“, berichtete Stefanie Heymann.