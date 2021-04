Kolpingsfamilie Hückeswagen : Auf YouTube laufen historische Kolping-Filme

Hückeswagen Um der Lockdown-Langeweile ein wenig zu entgehen, hat die Kolpingsfamilie einige Filme aus früheren Jahren auf ihre YouTube-Seite gestellt. Die Filme aus den 70er Jahren bis heute sorgen für manche Erinnerung und reichlich Schmunzeln.

Wer sich einmal ein Bild davon machen will, sollte im Suchfeld der Onlineplattform YouTube nach „Kolpingsfamilie Hückeswagen“ suchen. „Unter diesem Stichwort findet man seit einigen Wochen unseren YouTube-Kanal“, teilt Kolping-Sprecher Heinz Pohl mit. „Wir haben das Archiv der Kolpingsfamilie geplündert und viele Videos eingestellt, die auch historisch für alle Hückeswagener interessant sind.“ Darunter sind zum Beispiel Filme, die im Zusammenhang mit dem 150-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie im Jahr 2003 entstanden sind. Es finden sich aber auch alte Super-8-Aufnahmen von der Teilnahme der Kolpingsfamilie am Altstadtfest 1977 (dem zweiten überhaupt) sowie etliche digitalisierte Super-8-Filme von Karnevalszügen der 70er und 80er Jahre. „Informationen zu den einzelnen Filmen finden sich jeweils im Begleittext auf YouTube“, erläutert Pohl und verspricht: „Wir werden in den kommenden Wochen noch viele solcher historischer Aufnahmen dort einstellen, damit der Lockdown – egal wie lang er noch dauert – nicht ganz so langweilig ist.“