Stadtbibliothek Hückeswagen : Auf die Ehrenamtler ist Verlass

Die Jahre der Pandemie waren schwer für die Stadtbibliothek – wie für alle kulturellen öffentlichen und privaten Einrichtungen: Autoren-Lesungen und viele andere Veranstaltungen mussten wegen Corona auch 2021 abgesagt werden, Treffen von Gruppen in der Bücherei an der Friedrichstraße auch. Dennoch zog Annette Binder von der Stadtverwaltung jetzt im Fachausschuss für Schule, Kultur und Sport eine insgesamt positive Bilanz: Das „Kerngeschäft“ der Bibliothek, also die Ausleihe von Medien, lief auch in der Pandemie weiter – unter anderem über das Angebot der „Onleihe“, das inzwischen rund 100 Menschen aktiv und regelmäßig nutzen.