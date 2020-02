Verkehr in Hückeswagen : Auf der Blumenstraße wird häufig zu schnell gefahren

Auf der Blumenstraße gilt vom Kreisverkehr an Tempo 30, doch viele sind dort schneller als die erlaubte Maximalgeschwindigkeit unterwegs. Foto: Stephan Büllesbach

Wiehagen Das Ordnungsamt hat die Ergebnisse der Tempo-Messaktion auf der breiten Gemeindestraße in dem Wohngebiet ausgewertet: Selbst morgens, vor Beginn von Schule und Kindergarten, sind viele schneller unterwegs als erlaubt.

Selbst nach Abzug der üblichen Toleranz von drei Kilometern pro Stunde wäre es für den Autofahrer, dessen Fahrzeug am Montag, 20. Januar, 20.16 Uhr, von der mobilen Tempo-Messanlage der Stadt an der Blumenstraße erfasst worden war, ein teures „Vergnügen“ geworden. Denn ab 41 km/h innerorts zu viel ist nicht nur ein Bußgeld von 200 Euro fällig, es kommen auch noch zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei dazu, und der Führerschein wäre für einen Monat weg gewesen. Auch derjenige, der am Sonntag, 26. Januar, 16.54 Uhr, von der Anlage erfasst worden war, als das Display auslöste und die Geschwindigkeit und (in diesem Fall einen roten, gesenkten) Daumen anzeigte, wäre immerhin noch mit 160 Euro, zwei Punkten und einen Monat Fahrverbot dabei gewesen.

Zum Glück für die beiden „Raser“ und alle anderen, die in der zweiten Januarhälfte teils deutlich zu schnell auf der Blumenstraße unterwegs waren, zog ihr Verhalten keinerlei Auswirkungen wie eine Anzeige und Strafen nach sich. Die Stadtverwaltung hatte das Tempo-Messgerät deshalb für zweieinhalb Wochen aufgestellt, um nach September noch einmal den Ist-Zustand der dort gefahrenen Geschwindigkeit zu ermitteln. Fazit von Ordnungsamtsmitarbeiter Roland Kissau: „Da wird schon recht zügig gefahren.“ Mit Blick auf die Kritik eines Anwohners über den Standort des Messgeräts nahe der Einmündung Nelkenweg (die BM berichtete) betont er: „Die Ergebnisse belegen meines Erachtens auch, dass der Standort doch richtig war.“ Das bekräftigt auch Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion. An dieser Stelle sei erkannt worden, dass gerade am Ende der langen Gerade zu schnell gefahren werde. Er versichert: „Da wurde nichts getürkt.“

Info Die Zahlen im Überblick Ohne Anzeige (13. bis 21. Januar)

Fahrzeuge gesamt: 3744;

pro Tag im Durchschnitt: 471 V85*: 40 km/h Höchstes Tempo: 74 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung – gesamter Zeitraum: 63,1 Prozent, 7 bis 8 Uhr: 52,2 Prozent Mit Anzeige von Tempo und Daumen (21. bis 29. Januar)

Fahrzeuge gesamt 3.651;

pro Tag im Durchschnitt: 456 V85*: 38 km/h Höchstes Tempo: 65 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung – gesamter Zeitraum: 56,4 Prozent, 7 bis 8 Uhr: 35,6 Prozent Wöchentliche Belastung montags bis freitags 2500 (500/Tag), Wochenende 400 (200/Tag) (*die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der erfassten Fahrzeuge nicht überschritten wird)

Bei der Betrachtung der Messergebnisse (s. Info-Kasten) wird deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Woche, in dem die Anzeige dunkel blieb, und der, in dem die Autofahrer ihr Tempo mit einem anschließenden Daumen angezeigt bekamen – grün und gereckt für unter 30 km/h, rot und nach unten zeigend für schneller als erlaubt. Ohne Anzeige waren deutlich mehr Fahrzeuge (63,1 Prozent = plus 6,7 Prozentpunkte) zu schnell auf der Blumenstraße unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit war noch einmal um neun km/h höher. Und auch von den gemessenen Fahrzeugen, die schneller als die übrigen 85 Prozent (V85) bewegt wurden, gab es es mehr (zwei Prozentpunkte).

Auffällig ist zudem: Zwar ist der Zeitraum morgens zwischen 7 und 8 Uhr laut Kissau der mit den geringsten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Dennoch wird, wenn von Montag bis Freitag Kinder in den Kindergarten oder die benachbarte Grundschule gebracht werden, teilweise schneller gefahren, als es das Tempo-30-Schild zu Beginn der Blumenstraße erlaubt. In der Woche mit der Geschwindigkeitsanzeige waren mehr als ein Drittel der Autofahrer zu schnell, ohne Anzeige war es sogar jeder zweite! Dazu kommt, dass offenbar gerade Schule und Kindergarten mehr Autos in die Wohnsiedlung ziehen, wie an der durchschnittlichen täglichen Frequenz festzustellen ist. Sollte es also, wie es die Stadtverwaltung plant, eine Zufahrt über die Blumenstraße zu einem noch zu bauenden Edeka-Markt am Ende der Siedlung geben, wäre mit noch mehr Fahrzeugen täglich zu rechnen – und dann zusätzlich samstags.

„Das Ergebnis überrascht nicht wirklich“, resümiert der Bürgermeister. Es zeige sich, dass Schilder alleine nicht ausreichen würden, dass den Autofahrern bewusst werde, dass sie gegen Regeln verstießen. „Am besten ist es, sie zur Kasse zu bitten“, betont Persian. Das könnte demnächst häufiger der Fall sein, denn auch Kreisverwaltung und Polizei wurden die Ergebnisse mitgeteilt. „Seitens der Bußgeldstelle des Kreises wurden regelmäßige Kontrollen angekündigt“, berichtet Kissau.