St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen Auf dem Weg zur „grünen Kirchengemeinde“

Wer nach dem Wochenende an der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt vorbeigekommen ist, dürfte sich die Augen gerieben haben. Denn dort wurde am Samstagvormittag kräftig Hand an die Grünflächen rund um das Gemeindehaus und die Kirche gelegt. Im Rahmen des Projekts „Naturnahe Gemeinde Hückeswagen“ war der erste Schritt angegangen worden. Albrecht Nunn, Hauptinitiator und Mitglied des Kirchenvorstands, freute sich sehr über die rege Teilnahme: „Wir haben vier Gruppierungen vertreten – die katholischen Frauen, das Volleyball-Team des TBH, die Kolpingsfamilie und den Kirchenvorstand. Dazu sind noch Privatpersonen dabei.“