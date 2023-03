Stadtentwicklung in Hückeswagen Ein Projekt, das den Charme der Altstadt erhalten soll

In einer kleinen Bildschirmpräsentation zeigt er auch die Ausgangssituation in der Schloss-Stadt und dabei positive wie negative Beispiele auf. Dabei wird schnell deutlich, dass das Gestaltungshandbuch eher empfehlenden Charakter als den einer Satzung haben soll. „Das kann die Stadt zwar so machen, aber bisher ist das in Hückeswagen nicht geplant“, sagt Sterl. Bei einem Bild mit – nach dem Gestaltungshandbuch – geeigneten und eher ungeeigneten Werbemitteln, kommt von einem Besucher der Einwurf: „Diese unschönen Sachen sind irgendwann mal genehmigt worden, also ist die Stadt schuld daran.“ Dazu sagte Bauamtsleiter Andreas Schröder, dass es aktuell keine Gestaltungssatzung dafür gebe.