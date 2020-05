Corona-Lockerungen in Hückeswagen : Große Freude über Spielplatzöffnung

Eröffnung der Spielplätze in Hückeswagen. Auch der Spielplatz an der Goethestraße war wieder geöffnet und wurde auch von Oscar (l.) und Elias eifrig genutzt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Auf den 27 Spielflächen der Schloss-Stadt darf seit Donnerstag wieder getobt werden. Zahlreiche Familien und Teenager machen Gebrauch von der neu gewonnenen Freiheit. Die Abstandsregel gilt dort nur für die Begleitpersonen.

Nicht nur die Kinder haben viel Freude beim Schaukeln, Rutschen und Toben auf dem Spielplatz an der Goethestraße. Auch die Mütter Janine Günther, Sandra Sperling und Heike Koch nutzen in gebührendem Abstand die Zeit für einen Plausch untereinander. „Ich glaube, wir freuen uns mehr über die Öffnung der Spielplätze als die Kinder“, sagt Janine Günther und lacht. Ihre Kinder Curlysue (10) und Paul Louis (6) genießen es ebenfalls, sich an der frischen Luft zu bewegen. Während der Schließung aufgrund der Corona-Situation war die Familie kreativ und hat sich Bastelideen per YouTube-Videos angeschaut. „Ich weiß gar nicht, wie viele leere Klopapierrollen wir gesammelt haben, um damit ein mit Lichterketten beleuchtetes Parkhaus zu bauen“, berichtet Janine Günther. Die Mütter sind sich einig, dass es nicht immer leicht gewesen sei, die Kinder über die gesamte Zeit ohne Kindergarten und Schule sowie geschlossenen Spielplätzen mit Bastel-, Mal- und Brettspielen zu beschäftigen – insbesondere, wenn die Eltern arbeiten müssen. Zudem sei es besonders schwer gewesen, einem Kleinkind zu erklären, warum es den Spielplatz nicht betreten darf. Überlaufen ist er dennoch nicht. „Ich habe gedacht, es ist brechend voll, aber es ist ja überschaubar“, sagt Janine Günther. Auf dem Spielplatz „Zur Landwehr“ haben sich Jasmin (9), Alexander (6) und Vater Ulf Ellinghaus mit ausreichend Proviant auf eine längere Verweildauer eingestellt. Vor dem Ausbruch des Coronavirus hat die Familie aus Scheideweg sich öfter auf eine Art Spielplatz-Tournee begeben. „Dass es aber 27 Spielplätze in Hückeswagen gibt, habe ich nicht gewusst“, sagt Ulf Ellinghaus. Der eigene Garten diene den Kinder zwar auch zum Spielen, auf dem Spielplatz seien die Geräte aber vielfältiger. Ob die Schließung tatsächlich sinnvoll und notwendig war, weiß Ulf Ellinghaus nicht. „Ich denke, dass an verschiedenen Stellen übers Ziel hinausgeschossen wurde. Aber ich bin kein Virologe, daher kann ich mir keine Meinung bilden“, äußert der Familienvater seine Bedenken. Für Tochter Jasmin steht auf jeden Fall fest: „Ohne Spielplatz war es blöd, da mussten wir viel zu Hause spielen.“